Парковка в Москве до конца праздников будет бесплатной.

В ближайшие дни оставить машину без оплаты можно будет даже на улицах с самым высоким почасовым тарифом – 380 рублей в час. Впрочем, из-за народных гуляний центр города будет частично перекрыт. При этом в новом году вырастет стоимость эвакуации автомобилей – на 200 рублей. Хранение машины на штрафстоянке также незначительно подорожает. А коммерческий транспорт больше нельзя будет парковать во дворах.
2020-01-01T05:10:00+03:00
2020-01-01T05:10:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 01 января 2020
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