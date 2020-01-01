Парковка в Москве до конца праздников будет бесплатной.

В ближайшие дни оставить машину без оплаты можно будет даже на улицах с самым высоким почасовым тарифом – 380 рублей в час. Впрочем, из-за народных гуляний центр города будет частично перекрыт. При этом в новом году вырастет стоимость эвакуации автомобилей – на 200 рублей. Хранение машины на штрафстоянке также незначительно подорожает. А коммерческий транспорт больше нельзя будет парковать во дворах.