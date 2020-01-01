Алкоголь и табак подорожают в этом году из-за повышения акцизов.

Даже самая дешевая бутылка водки будет стоить дороже на 20 рублей. Сразу на 50 рублей в среднем подорожает коньяк. Больше тратить придется и курильщикам. Акцизами впервые обложат электронные сигареты и устройства для нагревания табака. Между тем уже на следующей неделе в аэропорты вернутся курительные комнаты.
2020-01-01T05:08:00+03:00
2020-01-01T05:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 01 января 2020
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