Алкоголь и табак подорожают в этом году из-за повышения акцизов.

Даже самая дешевая бутылка водки будет стоить дороже на 20 рублей. Сразу на 50 рублей в среднем подорожает коньяк. Больше тратить придется и курильщикам. Акцизами впервые обложат электронные сигареты и устройства для нагревания табака. Между тем уже на следующей неделе в аэропорты вернутся курительные комнаты.