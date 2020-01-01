Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года.

Впрочем, цена поставок определена только на январь и февраль. Как говорится в сообщении «Газпрома», соответствующие документы за несколько часов до наступления нового года подписали глава российского газового холдинга Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко.