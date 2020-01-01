Самыми популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат оливье, мандарины и селедка под шубой.

Об этом ВЦИОМ сообщили соответственно 73, 65 и 60 проц. опрошенных. В этом году при встрече нового года респонденты планируют употреблять значительно меньше алкогольных напитков, чем 10 лет назад. Так водку будут пить лишь 15% . А более половины граждан (52%) вообще предпочтут безалкогольные напитки.
2020-01-01T04:10:00+03:00
2020-01-01T04:10:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 01 января 2020
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