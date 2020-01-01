США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде.

Об этом в эфире «Фокс ньюс» заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Участников беспорядков у американского посольства он назвал террористами. Массовая акция перед посольством началась 31 декабря в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. Среди требований протестующих был вывод войск США из Ирака
2020-01-01T04:08:00+03:00
2020-01-01T04:09:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 01 января 2020
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