США не будут выводить войска из Ирака по требованию участников акций в Багдаде.

Об этом в эфире «Фокс ньюс» заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Участников беспорядков у американского посольства он назвал террористами. Массовая акция перед посольством началась 31 декабря в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. Среди требований протестующих был вывод войск США из Ирака