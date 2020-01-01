Вашингтон рассчитывает, что Пхеньян не пойдет на шаги, которые могут привести к конфликту.

Таким образом в эфире «Фокс ньюс» госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление Ким Чен Ына о готовности КНДР представить новое стратегическое вооружение. Помпео выразил надежду, что северокорейский лидер изберет иной путь: мир и процветание, а не войну.