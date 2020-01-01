«Газпром» и Белоруссия подписали документ о ценах на газ на первые два месяца наступившего года.

Как передает ТАСС, свои подписи под соглашением поставили предправления Газпрома Алексей Миллер и белорусский посол в России Владимир Семашко. Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа продлевающие их до 2021 года. Между темп, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своим министрам завершить переговоры с Россией и заключить контракты на поставку нефти. Он также поручил «обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников», прежде всего железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также из нефтепровода «Дружба».