Предстоящее десятилетие станет для Великобритании временем процветания и возможностей.

Об этом в новогоднем поздравлении соотечественникам заявил британский премьер Борис Джонсон. Глава правительства подчеркнул, что первым пунктом в политической повестке дня для него остается выполнение собственного обещания вывести Великобританию из состава ЕС к концу января.