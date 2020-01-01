Предстоящее десятилетие станет для Великобритании временем процветания и возможностей.

Об этом в новогоднем поздравлении соотечественникам заявил британский премьер Борис Джонсон. Глава правительства подчеркнул, что первым пунктом в политической повестке дня для него остается выполнение собственного обещания вывести Великобританию из состава ЕС к концу января.
2020-01-01T03:11:00+03:00
2020-01-01T03:11:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563923-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:11, 01 января 2020
Загрузка комментариев...