В этом году Белоруссия может сохранить за Россией право использования двух своих военных объектов.

Как сообщает МО республики, речь идет о радиостанции в Вилейке и системе предупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле «Барановичи». По данным ведомства, по этому вопросу уже в начале 2020 года продолжатся переговоры и консультации. Соглашения были заключены на 25 лет, и срок их действия оканчивается 7 июня 2021 года. Решение о продлении необходимо принять не позднее 6 июня 2020 года.
2020-01-01T03:06:00+03:00
2020-01-01T03:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 01 января 2020
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