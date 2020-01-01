В этом году Белоруссия может сохранить за Россией право использования двух своих военных объектов.

Как сообщает МО республики, речь идет о радиостанции в Вилейке и системе предупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле «Барановичи». По данным ведомства, по этому вопросу уже в начале 2020 года продолжатся переговоры и консультации. Соглашения были заключены на 25 лет, и срок их действия оканчивается 7 июня 2021 года. Решение о продлении необходимо принять не позднее 6 июня 2020 года.