Россияне с 1 января начнут платить пошлину с зарубежных онлайн-посылок дороже 200 Евро.

Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны ЕАЭС. При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг.