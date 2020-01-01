Россияне с 1 января начнут платить пошлину с зарубежных онлайн-посылок дороже 200 Евро.

Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны ЕАЭС. При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг.
2020-01-01T03:05:00+03:00
2020-01-01T03:05:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563915-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 01 января 2020
Загрузка комментариев...