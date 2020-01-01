Не менее 10-ти заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле.

Как пишет «Насьональ», для урегулирования ситуации были привлечены силы Боливарианской национальной полиции. Причиной столкновений, предположительно, стал конфликт членов преступных группировок, отбывающих наказание в колонии. Всего в пенитенциарном учреждении находилось около 1 тыс. человек.
2020-01-01T02:11:00+03:00
2020-01-01T02:12:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 01 января 2020
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