Не менее 10-ти заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле.

Как пишет «Насьональ», для урегулирования ситуации были привлечены силы Боливарианской национальной полиции. Причиной столкновений, предположительно, стал конфликт членов преступных группировок, отбывающих наказание в колонии. Всего в пенитенциарном учреждении находилось около 1 тыс. человек.