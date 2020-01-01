Экипаж первого индийского космического корабля вскоре начнут в России подготовку к полету.

Она может занять полтора-два года. Об этом сообщил госминистр, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли. Пока полет индийского корабля «Гаганьян» запланирован на конец 2021 года, перед этим планируются два беспилотных запуска.
2020-01-01T02:10:00+03:00
2020-01-01T02:11:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563907-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 01 января 2020
Загрузка комментариев...