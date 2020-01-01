Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову.

Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию. Как рассказала в Твиттере пресс-секретарь Фонда Кира Ярмыш, Шаведдинов разговаривал по громкой связи в присутствии двух офицеров. Он сообщил, что мобильного телефона у него нет, но он письменно требует предоставить ему возможность связываться с близкими. Это второй звонок Шаведдинова в Москву с момента, когда неделю назад он был принудительно вывезен на Новую Землю.