Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову.

Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию. Как рассказала в Твиттере пресс-секретарь Фонда Кира Ярмыш, Шаведдинов разговаривал по громкой связи в присутствии двух офицеров. Он сообщил, что мобильного телефона у него нет, но он письменно требует предоставить ему возможность связываться с близкими. Это второй звонок Шаведдинова в Москву с момента, когда неделю назад он был принудительно вывезен на Новую Землю.
2020-01-01T02:05:00+03:00
2020-01-01T02:06:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563899-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 01 января 2020
Загрузка комментариев...