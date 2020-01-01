Молодежная сборная России по хоккею встретится с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче.

Это стало известно по итогам заключительных встреч группового этапа турнира. Во вторник российская команда обыграла сборную Германии со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мирового первенства. Четвертьфинальные встречи пройдут 2 января. Сборная России свой матч проведет в Тршинеце, начало — 19:30 мск.
2020-01-01T01:13:00+03:00
2020-01-01T01:14:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 01 января 2020
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