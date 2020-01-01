Молодежная сборная России по хоккею встретится с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче.

Это стало известно по итогам заключительных встреч группового этапа турнира. Во вторник российская команда обыграла сборную Германии со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мирового первенства. Четвертьфинальные встречи пройдут 2 января. Сборная России свой матч проведет в Тршинеце, начало — 19:30 мск.