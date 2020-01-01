В галерее Тейт в Лондоне молодой человек порезал картину Пабло Пикассо «Бюст женщины».

Стоимость картины 26 миллионов долларов. Как передает «Би-би-си», инцидент произошел еще 30 декабря, но известно о нем стало только накануне. 20-летний подозреваемый задержан, отпускать его под залог суд отказался. Картину убрали из экспозиции, ущерб устанавливается.