В галерее Тейт в Лондоне молодой человек порезал картину Пабло Пикассо «Бюст женщины».

Стоимость картины 26 миллионов долларов. Как передает «Би-би-си», инцидент произошел еще 30 декабря, но известно о нем стало только накануне. 20-летний подозреваемый задержан, отпускать его под залог суд отказался. Картину убрали из экспозиции, ущерб устанавливается.
2020-01-01T01:12:00+03:00
2020-01-01T01:13:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 01 января 2020
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