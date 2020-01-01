Реформа пенсионной системы во Франции будет осуществлена.

Это в новогоднем обращении к нации пообещал президент Эмманюэль Макрон. В то же время он уточнил, что против тех, кто подрывает национальное единство, устраивая протесты, будут приняты меры. Новогоднее выступление Макрона прозвучало в 27-й день массовых забастовок против намеченной властями пенсионной реформы. Протестные акции начались по инициативе профсоюзов 5 декабря.
2020-01-01T01:11:00+03:00
2020-01-01T01:12:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563891-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 01 января 2020
Загрузка комментариев...