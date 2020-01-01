Реформа пенсионной системы во Франции будет осуществлена.

Это в новогоднем обращении к нации пообещал президент Эмманюэль Макрон. В то же время он уточнил, что против тех, кто подрывает национальное единство, устраивая протесты, будут приняты меры. Новогоднее выступление Макрона прозвучало в 27-й день массовых забастовок против намеченной властями пенсионной реформы. Протестные акции начались по инициативе профсоюзов 5 декабря.