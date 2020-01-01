Минимальная стоимость водки в России вырастет до 230 руб. за пол-литра.

Это предусмотрено приказом Минфина, который сегодня вступает в силу. Также повышаются минимальные цены для потребителей и на другие крепкие напитки. Так минимальная стоимость пол-литровой бутылки коньяка вырастет до 433 руб., а бренди теперь можно будет приобрести не менее чем за 315 руб.
2020-01-01T01:10:00+03:00
2020-01-01T01:10:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 01 января 2020
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