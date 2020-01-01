Минимальная стоимость водки в России вырастет до 230 руб. за пол-литра.

Это предусмотрено приказом Минфина, который сегодня вступает в силу. Также повышаются минимальные цены для потребителей и на другие крепкие напитки. Так минимальная стоимость пол-литровой бутылки коньяка вырастет до 433 руб., а бренди теперь можно будет приобрести не менее чем за 315 руб.