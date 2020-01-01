Москва и Минск подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.

Подписаны также дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», подписи под документами поставили председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко.