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00:10, 01 января 2020

Сотрудник полиции погиб в Ингушетии результате нападения на пост ДПС.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На место происшествия выехало руководство МВД по региону. По данным источника ИФ, один из нападавших был убит, второй с ранениями доставлен в больницу. Сейчас он в реанимации. Два злоумышленника на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС и нанесли ему ножевые ранения. После этого они напали на экипаж ДПС. Проезжавший мимо силовик открыл огонь по нападавшим и сам получил незначительное ножевое ранение. Всего, по данным МВД Ингушетии, пострадали трое полицейских. В связи с трагическим событием, власти республики решили отменить праздничный новогодний концерт и фейерверк в центре Магаса.



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