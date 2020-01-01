«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Цена поставок определена только на январь и февраль. Как говорится в сообщении «Газпрома», соответствующие документы за несколько часов до наступления нового года подписали глава российского газового холдинга Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Контрактные объемы поставок и транзита сохранены на уровне 2019 года.
2020-01-01T00:04:00+03:00
2020-01-01T00:05:21+03:00
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00:04, 01 января 2020
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