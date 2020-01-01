В Москве проходят массовые новогодние гуляния. Проход в центр Москвы в этом году ограничен. Людям приходится миновать рамки металлоискателей. Как передает с Тверской улицы корреспондент «Эха Москвы», в центре сейчас очень много людей.

Ранее на Тверской были задержаны 16 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных.