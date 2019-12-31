Дональд Трамп приветствовал задержание в Петербурге подозреваемых в подготовке терактов. У себя в Твиттере президент США оценил «прекрасную», как он выразился, координацию, благодаря которой удалось спасти «множество жизней.

ФСБ 29 декабря сообщила о задержании двух россиян благодаря сведениям из США. Позже Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб. По сведениям «Фонтанки», задержанные — 23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов контактировали с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ.