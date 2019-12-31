На Тверской улице задержали по меньшей мере 16 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Они по очереди стояли с плакатом: «Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru». По сведениям ОВД инфо, на четырех задержанных, увезенных в ОВД «Троицкий» оформляют протокол о повторно нарушении правил проведения массового мероприятия.

Задерживают в центре Москвы и тех, кто не имеет отношения к протестам. Как передает корреспондент «Эха Москвы», в центре столицы много рамок. При проходе сотрудники полиции осматривают рюкзаки и сумки. Вдоль дороги стоят сотрудники ОМОНа, некоторых людей они уводят в автозак.