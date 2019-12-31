Из-за непогоды частично перекрыта автотрасса М-5 в Оренбургской области

По данным регионального управления МЧС, На участке со 170-го по 260-й км прекращено движение всех видов транспорта «в связи с сильной метелью и плохой видимостью. Четыре года назад, в ночь на 3 января 2016 года, в «снежном плену» на этой автодороге оказались десятки машин с людьми. Тогда с места затора пришлось эвакуировать 84 человека. Один человек погиб, сойдя с трассы и потеряв ориентиры. Еще более 10 человек были госпитализированы.