Более 500 человек пришлось эвакуировать накануне из дома-интерната для престарелых в Удмуртии. Причиной стал пожар на площади 20 кв. м. Как рассказали ТАСС в администрации города Глазова, пострадали шесть пациентов. Пожар ликвидирован, эвакуированных вернули в корпуса, решается вопрос о частичном переводе людей в местный интернат для умственно-отсталых детей. На месте работают следователи и представители Роспотребнадзора По предварительной версии, пожар возник из-за курения одного из пациентов в постели.
2019-12-31T22:32:00+03:00
2019-12-31T22:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 31 декабря 2019
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