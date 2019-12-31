Более 500 человек пришлось эвакуировать накануне из дома-интерната для престарелых в Удмуртии. Причиной стал пожар на площади 20 кв. м. Как рассказали ТАСС в администрации города Глазова, пострадали шесть пациентов. Пожар ликвидирован, эвакуированных вернули в корпуса, решается вопрос о частичном переводе людей в местный интернат для умственно-отсталых детей. На месте работают следователи и представители Роспотребнадзора По предварительной версии, пожар возник из-за курения одного из пациентов в постели.