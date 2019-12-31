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22:31, 31 декабря 2019

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года. Подписаны также дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», подписи под документами поставили председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко.



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