На Тверской улице задерживают участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных

Они по очереди стояли в пикете с плакатом: «Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru». Когда одну из пикетирующих грубо задержали полицейские, другие участники акции пошли к автозаку. В итоге задержали 13 человек, позже задержали еще троих. По сведениям ОВД инфо, на четырех задержанных в ОВД «Троицкий» оформляют протокол о повторно нарушении правил проведения массового мероприятия.
2019-12-31T22:30:00+03:00
2019-12-31T22:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 31 декабря 2019
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