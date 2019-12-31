На Тверской улице задерживают участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных

Они по очереди стояли в пикете с плакатом: «Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru». Когда одну из пикетирующих грубо задержали полицейские, другие участники акции пошли к автозаку. В итоге задержали 13 человек, позже задержали еще троих. По сведениям ОВД инфо, на четырех задержанных в ОВД «Троицкий» оформляют протокол о повторно нарушении правил проведения массового мероприятия.