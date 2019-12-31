В Ингушетии совершено вооружённое нападение на пост ДПС

Трое полицейских пострадали. По меньшей мере, один из нападавших убит.

Инцидент произошёл при въезде в Магас около половины шестого вечера. Легковая машина на большой скорости подъехала к посту ДПС. Сначала судя по видео, опубликованным в соцсетях, автомобиль сбил дежурившего полицейского и затем резко остановился. Оттуда выбежали несколько человек и бросились к стоявшей рядом машине ДПС. Первоначально информагентства сообщали, что по силовикам напавшие открыли огонь из автоматов. Впрочем, на видео автоматического оружия у них не заметно.

Злоумышленники предположительно с ножами набросились на полицейских, которые находились в машине. Нападавшие нейтрализованы. Один из них убит. Это по предварительным данным родственник 20-летнего ингуша Магомеда Мизиева, в октябре 2017го он ранил нескольких полицейских на посту ДПС в селе Яндаре в Назрановском районе Ингушетии, сообщил Интерфаксу информированный источник. «Великим цинизмом и неуважением к себе, республики и народу назвал нападение, совершённое перед наступлением Нового года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Место инцидента оцеплено, там работают сотрудники спецслужб. К посту ДПС приехало и руководство МВД Ингушетии. Все машины направляют в объезд, сообщает агентство ТАСС.