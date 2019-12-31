В России появится специальная госкорпорация для освоения шельфа Арктики и Дальнего Востока

Правительство разработало законопроект о создании новой структуры. Ее назовут Росшельф. В документе также говорится о новой системе предоставления прав пользования недрами на шельфе в арктических и дальневосточных морях. К участию в проектах будут допускаться и частные инвесторы.
2019-12-31T21:31:00+03:00
2019-12-31T21:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 31 декабря 2019
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