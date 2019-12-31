Российский миллиардер Олег Дерипаска стал лидером по финансовым потерям за 10 лет

Он лишился более 6,5 миллиардов долларов, — подсчитал журнал Forbes. Состояние российского предпринимателя сейчас оценивается в 4 миллиарда. Главной причиной стали персональные санкции, которые весной 2018-го года против Дерипаски и подконтрольных ему компаний ввели США. Впрочем, как отмечает Forbes, сам миллиардер оценивает свои потери от санкций в 7,5 миллиардов долларов. На втором месте в рейтинге по уровню потерь за десятилетие оказался основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенко. Замыкает тройку председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин.