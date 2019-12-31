Москва и Минск в следующем году начнут переговоры о дальнейшем использовании российской стороной двух военных баз на белорусской территории. Как сказали агентству ТАСС в министерстве обороны Белоруссии, нынешние соглашения истекают летом 2021-ого года. Если какая-то из сторон не захочет продлить договор, она должна предупредить за 12 месяцев до окончания действия соглашений. Речь идет о радиостанции в Вилейке и системе предупреждения о ракетном нападении в Брестской области. Между тем, в справке белорусского президента Александра Лукашенко для его российского коллеги Владимира Путина говорится, что освобождение от арендной платы военных объектов России Белоруссии обходятся в 120 миллионов долларов. Закупка вооружения и ремонт военной техники, как следует из документа, оказавшегося в распоряжении «Эха Москвы», Минск оценивает почти в 2 миллиарда долларов.