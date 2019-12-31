Неизвестные похитили банковскую вывеску в центре Москвы

Ущерб превысил 180 тысяч рублей, говорят в полиции. Как передает агентство «Москва», преступление произошло еще накануне вечером на Петровке. Пропали металлические буквы и логотип кредитной организации. По предварительной информации, от злоумышленников пострадал «Райффайзенбанк».