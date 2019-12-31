Неизвестные похитили банковскую вывеску в центре Москвы

Ущерб превысил 180 тысяч рублей, говорят в полиции. Как передает агентство «Москва», преступление произошло еще накануне вечером на Петровке. Пропали металлические буквы и логотип кредитной организации. По предварительной информации, от злоумышленников пострадал «Райффайзенбанк».
2019-12-31T21:03:00+03:00
2019-12-31T21:03:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 31 декабря 2019
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