«Роскосмос» обещает повысить зарплату строителям космодрома «Восточный»

Как сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, такое требование содержалось в поручении президента. Идет пересмотр основных расценок, чтобы люди получили достойную оплату труда. Рогозин добавил, что Роскосмос не заинтересован в удорожании стройки, поскольку бюджетных денег больше не будет. Сейчас на «Восточном», как напоминает агентство ТАСС, строится вторая очередь под старты ракет-носителей «Ангара».
2019-12-31T21:02:00+03:00
2019-12-31T21:02:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 31 декабря 2019
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