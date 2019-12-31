«Роскосмос» обещает повысить зарплату строителям космодрома «Восточный»

Как сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, такое требование содержалось в поручении президента. Идет пересмотр основных расценок, чтобы люди получили достойную оплату труда. Рогозин добавил, что Роскосмос не заинтересован в удорожании стройки, поскольку бюджетных денег больше не будет. Сейчас на «Восточном», как напоминает агентство ТАСС, строится вторая очередь под старты ракет-носителей «Ангара».