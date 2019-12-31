Следствие просит оставить под домашним арестом американского инвестора Майкла Калви

Такое ходатайство, как передает агентство «Интерфакс», Басманный суд Москвы рассмотрит 9 января. Также следствие просит продлить сроки домашнего ареста партнеру фонда Baring Vostok, гражданину Франции Филиппу Дельпалю. В середине февраля исполнится год с момента задержания Калви и Дельпаля. Их и еще нескольких фигурантов обвиняют в особо крупной растрате 2,5 млрд. рублей банка «Восточный». Сами они вины не признают.
2019-12-31T21:01:00+03:00
2019-12-31T21:02:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 31 декабря 2019
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