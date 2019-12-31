Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов на все требования в воинской части, куда его доставили, получает письменные отказы

Сегодня он связался с соратниками по фонду, — рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Разговор шел по громкой связи в присутствии двух офицеров, — добавила она. У Шаведдинова по-прежнему нет телефона, к нему не допускают адвокатов. Ему выдали банковскую карту, но перевести на нее деньги нельзя, — добавила Ярмыш в своем Твиттере. Карта неактивирована и активировать ее невозможно без связи и банкомата. Более того, — подчеркнула пресс-секретарь, ФБК, Руслан Шаведдинов не может даже отправить письмо, потому что военная часть закрыта и все письма разворачивают обратно. Руслана Шаведдинова задержали и принудительно вывезли в военную часть на архипелаге Новая Земля больше недели назад. Его соратники приравнивают случившееся к похищению.