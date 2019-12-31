Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Удмуртии

Пострадали не менее 6 человек. Все они уже доставлены в больницу. Огонь вспыхнул на втором этаже трехэтажного корпуса на общей площади 20 кв. метров, были эвакуированы более 500 человек. По словам следователей, виновником происшествия мог стать один из пациентов, который курил в постели.
2019-12-31T21:00:00+03:00
2019-12-31T21:01:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 31 декабря 2019
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