Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Удмуртии

Пострадали не менее 6 человек. Все они уже доставлены в больницу. Огонь вспыхнул на втором этаже трехэтажного корпуса на общей площади 20 кв. метров, были эвакуированы более 500 человек. По словам следователей, виновником происшествия мог стать один из пациентов, который курил в постели.