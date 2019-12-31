Убитый при нападении на пост ДПС в Ингушетии, как передает агентство «Интерфакс», был родственником одного из боевиков

Речь идет об участнике другого нападения, два года назад. Тогда житель республики сначала сбил сотрудника полиции, а затем, выйдя из автомобиля, с ножом набросился на инспекторов ДПС. Он ранил двух, прежде чем был убит. В сегодняшнем нападении, по словам источника агентства», участвовали не менее двух человек. Они, по предварительной информации, были вооружены ножами. Один застрелен, второй был ранен.
2019-12-31T21:00:00+03:00
2019-12-31T21:00:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 31 декабря 2019
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