Российское информационное агентство «Sputnik Эстония» приостановило работу

Это связано с увольнением всех сотрудников. По словам представителей МИА «Россия сегодня», сотрудники агентства вынуждены были уйти под угрозой уголовного преследования со стороны властей Эстонии. В Москве назвали действия эстонских властей «правовым беспределом». Представители МИА «Россия сегодня» пообещали сделать все возможное для защиты журналистов «Sputnik Эстония» от уголовного преследования и возобновить работу агентства.