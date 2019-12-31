Российское информационное агентство «Sputnik Эстония» приостановило работу

Это связано с увольнением всех сотрудников. По словам представителей МИА «Россия сегодня», сотрудники агентства вынуждены были уйти под угрозой уголовного преследования со стороны властей Эстонии. В Москве назвали действия эстонских властей «правовым беспределом». Представители МИА «Россия сегодня» пообещали сделать все возможное для защиты журналистов «Sputnik Эстония» от уголовного преследования и возобновить работу агентства.
2019-12-31T20:31:00+03:00
2019-12-31T20:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 31 декабря 2019
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