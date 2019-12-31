Протестующие в столице Ирака не смогли проникнуть в посольство США, настаивают в американском Госдепартаменте

По словам представителя внешнеполитического ведомства, планов эвакуации персонала нет, посол не покидал Ирака. Дипломат возвращается обратно в посольство, сказали в Госдепартаменте агентству РИА Новости. Тем временем Пентагон принял решение отправить в Ирак дополнительные силы для обеспечения безопасности сотрудников посольства.
2019-12-31T20:31:00+03:00
2019-12-31T20:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 31 декабря 2019
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