Протестующие в столице Ирака не смогли проникнуть в посольство США, настаивают в американском Госдепартаменте

По словам представителя внешнеполитического ведомства, планов эвакуации персонала нет, посол не покидал Ирака. Дипломат возвращается обратно в посольство, сказали в Госдепартаменте агентству РИА Новости. Тем временем Пентагон принял решение отправить в Ирак дополнительные силы для обеспечения безопасности сотрудников посольства.