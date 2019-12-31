В Кремле назвали слухами новые публикации о возможном теракте как причине взрыва дома в Магнитогорске

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобная информация искусно вбрасывалась и старательно подогревалась. Он напомнил, что предположения о том, что случившееся год назад в Магнитогорске было терактом, появились сразу после взрыва дома. Это были попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии, считает Песков. По официальной версии, год назад в жилом доме Магнитогорска взорвался бытовой газ. Жертвами трагедии стали 39 человек.