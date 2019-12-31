Трое полицейских, по предварительной информации, пострадали при нападении на пост ДПС в Ингушетии

Нападавшие убиты, рассказали агентству РИА Новости в республиканском МВД. Инцидент произошел у въезда в Магас. Как рассказал источник агентства ТАСС, нападавших было двое. Предположительно, они использовали ножи, хотя ранее сообщалось об огнестрельном оружии. Их автомобиль протаранил на скорости пост ДПС.
2019-12-31T20:30:00+03:00
2019-12-31T20:30:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 31 декабря 2019
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