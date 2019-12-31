Трое полицейских, по предварительной информации, пострадали при нападении на пост ДПС в Ингушетии

Нападавшие убиты, рассказали агентству РИА Новости в республиканском МВД. Инцидент произошел у въезда в Магас. Как рассказал источник агентства ТАСС, нападавших было двое. Предположительно, они использовали ножи, хотя ранее сообщалось об огнестрельном оружии. Их автомобиль протаранил на скорости пост ДПС.