Хоккеисты сборной России вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

Они разгромили команду Германии в заключительном матче группового этапа со счетом 6:1. До начала встречи в чешской Остраве обе команды имели по три очка и делили четвертое-пятое место в группе В. Сейчас россияне вышли на вторую строчку. Ее соперник в четвертьфинале станет известен чуть позже.
2019-12-31T20:02:00+03:00
2019-12-31T20:02:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 31 декабря 2019
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