Хоккеисты сборной России вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

Они разгромили команду Германии в заключительном матче группового этапа со счетом 6:1. До начала встречи в чешской Остраве обе команды имели по три очка и делили четвертое-пятое место в группе В. Сейчас россияне вышли на вторую строчку. Ее соперник в четвертьфинале станет известен чуть позже.