Посетитель галереи повредил картину Пабло Пикассо. Стоимость полотна оценивается в 26 млн. долларов

Инцидент произошел в Современной галерее Тейт в Лондоне. 20-летний Шакил Масси подозревается в том, что порезал картину 1944 года под названием «Бюст женщины», на которой художник изобразил свою возлюбленную Дору Маар, передает агентство ТАСС. Сам задержанный обвинения отвергает. Сегодня суд отказался выпускать Масси под залог, он будет находиться в изоляторе.