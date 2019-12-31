Власти Японии намерены конфисковать залог, который они получили от бывшего руководителя Renault-Nissan-Mitsubishi

Власти Японии намерены конфисковать залог, который они получили от бывшего руководителя автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Сегодня стало известно, что он бежал из Японии в Ливан. Как передает телеканал NHK, окружной суд Токио отменил прежнее решение об освобождении бизнесмена из тюрьмы под домашний арест. Гон, у которого есть гражданство Франции, Бразилии и Ливана обвиняется в неуплате налогов и ряде других преступлений. Он был задержан в ноябре прошлого года в Японии. Сумма его залога составляет почти 14 миллионов долларов.
2019-12-31T20:01:00+03:00
2019-12-31T20:02:03+03:00
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20:01, 31 декабря 2019
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