Власти Японии намерены конфисковать залог, который они получили от бывшего руководителя Renault-Nissan-Mitsubishi

Власти Японии намерены конфисковать залог, который они получили от бывшего руководителя автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Сегодня стало известно, что он бежал из Японии в Ливан. Как передает телеканал NHK, окружной суд Токио отменил прежнее решение об освобождении бизнесмена из тюрьмы под домашний арест. Гон, у которого есть гражданство Франции, Бразилии и Ливана обвиняется в неуплате налогов и ряде других преступлений. Он был задержан в ноябре прошлого года в Японии. Сумма его залога составляет почти 14 миллионов долларов.