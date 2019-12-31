США подпишут первую часть торговой сделки с Китаем

Это произойдет 15 января, — объявил сегодня американский президент Дональд Трамп. Он также сказал, что в ближайшее время намерен направиться в Пекин для того, чтобы приступить к следующему этапу торговых переговоров. Соглашение между двумя странами должно предотвратить торговую войну. Ранее США и Китай несколько раз вводили торговые пошлины друг на друга.
2019-12-31T20:00:00+03:00
2019-12-31T20:01:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 31 декабря 2019
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