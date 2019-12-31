США подпишут первую часть торговой сделки с Китаем

Это произойдет 15 января, — объявил сегодня американский президент Дональд Трамп. Он также сказал, что в ближайшее время намерен направиться в Пекин для того, чтобы приступить к следующему этапу торговых переговоров. Соглашение между двумя странами должно предотвратить торговую войну. Ранее США и Китай несколько раз вводили торговые пошлины друг на друга.