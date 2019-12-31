Министерство обороны США направляет дополнительные силы в Ирак

Они должны будут обеспечивать защиту американского посольства в Багдаде, сказали в Пентагоне. Сегодня здание дипмиссии штурмовали участники акции протеста. Они требовали закрыть посольство и вывести американские войска из Ирака. Глава дипмиссии и сотрудники посольства были эвакуированы. Массовая акция перед американским посольством в Багдаде проходит в знак протеста против атаки американских ВВС на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» у границы с Сирией.