Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии

По предварительной информации, три человека убиты, один ранен, рассказал агентству «Интерфакс», информированный источник. По словам собеседника агентства, группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия. Ранения получили два сотрудника, еще один скончался. Убиты также двое нападавших, еще один ранен. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.