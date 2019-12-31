Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии

По предварительной информации, три человека убиты, один ранен, рассказал агентству «Интерфакс», информированный источник. По словам собеседника агентства, группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия. Ранения получили два сотрудника, еще один скончался. Убиты также двое нападавших, еще один ранен. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
2019-12-31T19:35:00+03:00
2019-12-31T19:36:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 31 декабря 2019
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