Объемы транзита российского газа через Украину могут составить порядка 75 млрд. куб. м

По словам главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, такая цифра учитывает, что проект «Северный поток – 2» не будет запущен в следующем году. В России утверждают, что достроят его до конца 2020 года. Новые транзитные контракты, по словам Коболева, будут регулироваться по шведскому праву. Тариф на прокачку газа для российской стороны, как говорят в Киеве, практически не изменился.
2019-12-31T19:32:00+03:00
2019-12-31T19:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 31 декабря 2019
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