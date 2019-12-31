Турецкие военные готовятся к переброске в Ливию

Как подтвердил министр обороны Турции Хулуси Акар, речь идет об операции по оказанию военной помощи ливийским властям, которые признаны ООН. Его слова приводит турецкое агентство «Анадолу». Ранее Триполи запросил у Анкары военную помощь в борьбе с силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия. Как ожидается парламент Турции 2 января начнет рассматривать законопроект, который разрешит оказать Ливии военную помощь.
2019-12-31T19:30:00+03:00
2019-12-31T19:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 31 декабря 2019
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