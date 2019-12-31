Предполагаемым организатором отправки сообщений о минировании российских судов и школ может быть гражданин Украины

Предполагаемый организатор массовой отправки сообщений о минировании российских судов, школ и других объектов может быть гражданином Украины. О возможном минёре пишет русская служба BBC.

Угрожать минированием может житель Киева по имени Сергей. У него предположительно зависли 120 биткоинов на криптобирже Wex, она пришла на замену закрытой бирже BTC-е. С ней по одной из версий были связаны структуры, близкие к православному предпринимателю Константину Малофееву, он это отрицал. По данным русской службы BBC первое сообщение о минировании пришло в суд Петербурга в конце ноября. Неизвестный обещал что угрозы не прекратятся пока цитата «Константин Малофеев не вернёт долг 120 биткоинов, украденных с Wex». Затем сообщения о минировании стали получать и московские суды.

Позже угрозы затронули школы, вузы и другие соцобъекты и привели к эвакуации только в столице больше миллиона человек. Анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха криптобиржи Wex, выявил клиента из столицы Украины, потерявшего 120 биткоинов. рассказал BBC источник близкий к российским силовикам. Собеседники СМИ в мэрии Москвы подтвердили: угрозы поступают из Украины. Источники допускают, что возможный лжеминёр держал небольшой обменник криптовалюты и теперь клиенты, которым принадлежала часть средств, требуют их вернуть.

Русская служба BBC отмечает, что 25 декабря никаких сообщений о бомбах не было. Массовых эвакуаций в тот день не проводилось ни в Москве, ни в других городах страны. На Украине 25 декабря Рождество, поэтому у минёра был выходной, предполагает СМИ.